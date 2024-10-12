Макгрегор обратился к Мейвезеру - ирландец хочет провести необычный бой
Ирландец хочет посоревноваться в Bare Knuckle.
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор обратился к американскому боксеру Флойду Мейвезеру с предложением провести бой на голых кулаках:
Читай также: "В Bare Knuckle": Макгрегор обратился к Усику
"Флойд, ты ведешь переговоры, чтобы сразиться в маленьких весовых категориях. Попробуй выйти со мной в моем весе!
Я сторона А и ты должен мне. Бой на голых кулаках, Макгрегор против Мейвезера. Сними свои перчатки и выходи ко мне", - заявил Конор.
Стоит отметить, Макгрегор посетил испанскую Марбелью, где 12 октября состоится вечер боев на голых кулаках Bare Knuckle.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!