Макгрегор обратился к Мейвезеру - ирландец хочет провести необычный бой

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор обратился к американскому боксеру Флойду Мейвезеру с предложением провести бой на голых кулаках:

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"Флойд, ты ведешь переговоры, чтобы сразиться в маленьких весовых категориях. Попробуй выйти со мной в моем весе!

Я сторона А и ты должен мне. Бой на голых кулаках, Макгрегор против Мейвезера. Сними свои перчатки и выходи ко мне", - заявил Конор.

Стоит отметить, Макгрегор посетил испанскую Марбелью, где 12 октября состоится вечер боев на голых кулаках Bare Knuckle.

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