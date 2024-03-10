Марина Мороз проиграла раздельным решением судей на UFC 299

В рамках шоу UFC 299 украинка Марина Мороз встретилась с представительницей Шотландии Джоан Вуд.

Спортсменки провели в октагоне все три отведенных для них раунда и провели более 150 ударов каждая.

Победительницу определяли судьи и здесь один из рефери предпочел Мороз (29:28), а двое других были на стороне Вуд (26:29, 28:29).

Для Марины это пятое поражение в ММА при 11 победах. Свои два предыдущих боя она также проиграла.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!