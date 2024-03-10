iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Марина Мороз проиграла раздельным решением судей на UFC 299

Украинка уступила в равном бою.
Сегодня, 08:09
Вуд - Мороз / Getty Images
Вуд - Мороз / Getty Images

В рамках шоу UFC 299 украинка Марина Мороз встретилась с представительницей Шотландии Джоан Вуд.

Спортсменки провели в октагоне все три отведенных для них раунда и провели более 150 ударов каждая.

Победительницу определяли судьи и здесь один из рефери предпочел Мороз (29:28), а двое других были на стороне Вуд (26:29, 28:29).

Для Марины это пятое поражение в ММА при 11 победах. Свои два предыдущих боя она также проиграла.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Барселона включилась в борьбу за Судакова Барселона включилась в борьбу за Судакова
"Когда Тайсон победит Усика, я буду готов": Паркер заговорил о бое с Фьюри "Когда Тайсон победит Усика, я буду готов": Паркер заговорил о бое с Фьюри
"Показал, что такое бокс": Промоутер Усика отреагировал на яркую победу Джошуа над Нганну "Показал, что такое бокс": Промоутер Усика отреагировал на яркую победу Джошуа над Нганну
Новичок Шахтера поделился впечатлениями от уровня УПЛ Новичок Шахтера поделился впечатлениями от уровня УПЛ
Помочь журналистам

Видео

Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя
Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: гонки преследования закроют восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа14:04
Барселона включилась в борьбу за Судакова
Бокс13:58
"Когда Тайсон победит Усика, я буду готов": Паркер заговорил о бое с Фьюри
Бокс13:25
"Показал, что такое бокс": Промоутер Усика отреагировал на яркую победу Джошуа над Нганну
Украина13:21
Новичок Шахтера поделился впечатлениями от уровня УПЛ
Европа12:55
"Придется подождать": Тренер Жироны высказался о травме Цыганкова
Другие страны12:51
Роналду оценил успехи Ан-Насра в текущем сезоне
Другие страны12:19
Брат Дани Алвеса отреагировал на информацию о его самоубийстве
Биатлон12:15
Биатлон: онлайн-трансляция гонок преследования на восьмом этапе Кубка мира
Биатлон11:55
Биатлон-2023/2024: гонки преследования закроют восьмой этап Кубка мира
Европа11:46
Лидер Баварии признался, что клуб еще не начинал разговоров о продлении контракта с ним
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK