Украинка Мороз проиграла Силве в рамках UFC 292

Наша спортсменка попала в захват на последних секундах первого раунда.

В воскресенье, 20 августа, в рамках турнира UFC 292 состоялся бой в женском наилегчайшем весе между Карин Силвой и Мариной Мороз.

Украинка проводила весьма тяжелый тяжелый бой, ведь было видно превосходство бразильской оппонентки, которая доминировала на всех этажах.

К сожалению или счастью, данное избиение продолжалось всего один раунд. Уже в конце пятиминутки Мороз попала в гильотину, из которой не смогла выбралась.

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Марине не удалось перетерпеть непростое положение, ввиду чего ей пришлось сдаться всего за секунду до гонга.

Karine Silva sinks in the Guillotine and taps Maryna Moroz with 1 second left in the first round 😳#UFC292

pic.twitter.com/PzxweGoITX — Combat Sports Today 📰 (@CSTodayNews) August 19, 2023

Напомним, в предыдущем бою украинка уступила Дженнифер Майа по итогам трех раундов.

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