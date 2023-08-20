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Украинка Мороз проиграла Силве в рамках UFC 292

Наша спортсменка попала в захват на последних секундах первого раунда.
Сегодня, 07:30
Мороз - Силва / Getty Images
Мороз - Силва / Getty Images

В воскресенье, 20 августа, в рамках турнира UFC 292 состоялся бой в женском наилегчайшем весе между Карин Силвой и Мариной Мороз.

Украинка проводила весьма тяжелый тяжелый бой, ведь было видно превосходство бразильской оппонентки, которая доминировала на всех этажах.

К сожалению или счастью, данное избиение продолжалось всего один раунд. Уже в конце пятиминутки Мороз попала в гильотину, из которой не смогла выбралась.

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Марине не удалось перетерпеть непростое положение, ввиду чего ей пришлось сдаться всего за секунду до гонга.

Напомним, в предыдущем бою украинка уступила Дженнифер Майа по итогам трех раундов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Марина Мороз

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