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Более тысячи бойцов подали коллективный иск против UFC

Организацию обвиняют в незаконных методах доминирования на рынке ММА.
Сегодня, 13:52
UFC / ufc.com
UFC / ufc.com

Около 1200 профессиональных бойцов подали коллективный иск против организации UFC.

"Группа бойцов подала на UFC в суд. Эти бойцы утверждают, что организация использовала незаконные методы, чтобы завоевать господство на рынке.

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И этим господством руководители компании злоупотребляли. Это привело к тому, что на протяжении многих лет труд бойцов в полной мере не оплачивался", – заявил спортивный юрист Эрик Магракен в интервью Sportskeeda.

Отметим, данный иск был сформирован менее 10 лет назад, однако лишь сейчас был официально утвержден. Кроме того, бойцы попытаются получить от UFC компенсацию за недобросовестную деловую практику.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC

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