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Глава UFC подрался с женой во время празднования Нового года в ночном клубе

Уайт начал 2023 год с неприятной ситуации.
Сегодня, 13:52
Дана Уайт с женой / Getty Images
Дана Уайт с женой / Getty Images

Президент UFC Дана Уайт подрался с женой в ночном клубе Мексики во время празднования Нового года. Об этом сообщает издание TMZ.

В состоянии алкогольного опьянения Уайт что-то сказала своей жене Энн, за что супруга дала ему пощечину. В ответ женщина также получила пощечину, после чего между парой началась драка.

После того, как данное видео завирусилось, Дана Уайт выступил с заявлением, в котором попался объяснить произошедшую ситуацию.

"Вы слышали, как я годами говорил: "У парня не может быть оправдания, если он прикоснулся к женщине". И теперь я вынужден говорить про собственный инцидент с вами.

Это ужасная ситуация. Я смущен, но эта ситуация сейчас очень беспокоит наших детей. Очевидно, что после того, как появилось видео, мы показали его нашим детям. Сейчас мы полностью сосредоточены на нашей семье.

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У людей будут разные мнения, и большинство из них – правильные, особенно в этом случае. Я никогда раньше не поднимал руку на женщину.

Мы с женой действительно любим друг друга. Мы знаем друг друга уже очень давно, и это всего лишь одна из неудачных ситуаций в нашей жизни", - сказал глава UFC.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Дана Уайт

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Глава UFC подрался с женой во время празднования Нового года в ночном клубе
Глава UFC подрался с женой во время празднования Нового года в ночном клубе

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