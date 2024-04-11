Названа дата боя Макгрегор - Чендлер

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор проведет поединок с Майклом Чендлером.

Как сообщает MMA Uncensored, бой состоится 29 июня на UFC 303.

Официальное объявление состоится в четверг, 11 апреля, на пресс-конференции UFC 300.

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Конор провел свой последний поединок в июле 2021 года. Тогда он сломал ногу в поединке с Дастином Порье.

В свою очередь, Чендлер в ноябре 202 года в последнем бою проиграл Дастину удушающим приемом.

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