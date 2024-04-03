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Топовый полулегковес UFC изъявил желание подраться с Махачевым

"Максат" готов испытать свои силы против обладателя титула.
Вчера, 22:22
Макс Холлоуэй / Getty Images
Макс Холлоуэй / Getty Images

Топовый боец полулегкого веса Макс Холлоуэй высказался касаемо возможного боя с Исламом Махачевым.

"Конечно, сейчас я думаю о поединке с Джастином Гэтжи, но если в конце боя поднимут мою руку, то у меня появится много потенциальных противостояний. Много новых вариантов"

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"Один из них – бой с чемпионом легкого веса. Думаю, это было бы весело", – сказал Макс в интервью на ютуб-канале Кевина Айоле.

Напомним, 14 апреля Холлоуэй подерется с Джастином Гэтжи за пояс BMF.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Холлоуэй Ислам Махачев

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