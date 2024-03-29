Порье потребовал от UFC организовать титульный бой с Махачевым

Топовый легковес UFC Дастин Порье заявил о намерении подраться за титул против Ислама Махачева.

"Я хочу этот пояс", – написал Порье в соцсетях.

Напомним, в последнем своем поединке 35-летний Дастин нокаутировал Сен-Дени во втором раунде.

Ранее стало известно, почему Махачев отказался от боя с Эдвардсом на UFC 300.

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