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Порье потребовал от UFC организовать титульный бой с Махачевым

Американец просит очередной шанс.
Сегодня, 10:49
Дастин Порье / Getty Images
Дастин Порье / Getty Images

Топовый легковес UFC Дастин Порье заявил о намерении подраться за титул против Ислама Махачева.

"Я хочу этот пояс", – написал Порье в соцсетях.

Напомним, в последнем своем поединке 35-летний Дастин нокаутировал Сен-Дени во втором раунде.

Ранее стало известно, почему Махачев отказался от боя с Эдвардсом на UFC 300.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Ислам Махачев Дастин Порье

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