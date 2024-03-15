Стало известно, почему Махачев отказался от боя с Эдвардсом на UFC 300

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, почему отказался драться с Леоном Эдвардсом на 300-м турнире.

"Признаюсь, что мне предлагали бой с Леоном. Но его организация невозможна, потому что у нас сейчас Рамадан. Я даже тренироваться не могу – еще месяц буду поститься. Это очень сложно.

Я попросил перенести турнир на пару недель, но Али Абдель-Азиз ответил, что это невозможно. Конечно, я разочарован. Для меня это бой мечты, но у меня нет ни малейшего шанса выступить на UFC 300".

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"Это большое событие, большой поединок за второй пояс, но на этот раз я упустил свой шанс. Надеюсь, что однажды мне снова позвонят и предложат этот бой", – сказал боец в интервью MMA Junkie.

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