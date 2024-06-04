Представители команды Махачева мечтают организовать бой Ислама с Макгрегором

Тренер Ислама Махачева высказался касаемо возможного проведения боя с Конором Макгрегором.

"Конор много болтает и часто сплетничает про Ислама. В этом есть плюсы, потому что Конора либо обожают, либо ненавидят. Так или иначе, каждый хочет увидеть бой с ним".

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"Лично я хотел бы посмотреть, как Ислам его побьет. Для нас с Хабибом нет лучшего боя", – заявил Хавьер Мендес в интервью Red Corner MMA.

Напомним, в последнем своем поединке Ислам защитил свой титул в легком весе против Дастина Порье, задушив американца в пятом раунде.

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