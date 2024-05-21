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Макгрегор - о долгах Хабиба: Типичное поведение крысы

Конор не смог промолчать, когда у него спросили за давнего врага.
Сегодня, 19:19
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор высказался касаемо налоговой задолженности Хабиба Нурмагомедова.

"Это типичное поведение крысы. Бегающая крыса. Выходит, ему нужно платить по счетам. У него всего два мэйн-ивента в карьере, а теперь он должен правительству россии".

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"Так что пусть теперь платит долги, а не будет прятать деньги в других странах. Просто в экстазе от того, что его ждет", − сказал ирландец в интервью Duelbits.

Напомним, бойцы провели одно очное противостояние, победителем которого стал Хабиб, задушивший Конора в четвертом раунде.

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