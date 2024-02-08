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Фергюсон рассказал, за что ненавидит Хабиба

Американец не упомянул, что его соперник русский.
Сегодня, 14:22
Тони Фергюсон / Getty Images
Тони Фергюсон / Getty Images

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон поделился мнением о Хабибе Нурмагомедове.

"Я ненавижу Хабиба, потому что он толстый. Его рекорд – 29-1. Позвольте мне кое-что сказать: жирный Хабибер может и дальше есть тирамису. Грязный евнух", – написал в соцсетях Фергюсон.

Напомним, бой Тони и Хабиба срывался пять раз. Трижды по вине россиянина и два раза из-за травмы американца.

Ранее Фергюсон ответил на вопрос о завершении карьеры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

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