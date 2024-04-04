Агент Хабиба: Джонс никогда не будет введен в Зал славы

Менеджер Хабиба Нурмагомедова высказался о чемпионе UFC в тяжелом весе Джоне Джонсе.

"Барри Бондс никогда не будет введен в Зал славы, потому что он читер. Хабиб − величайший в истории".

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"Он никогда не был в нокдауне, не получил в клетке ни одного синяка и сечки и проиграл лишь один раунд за всю карьеру", − написал в твиттере Али Абдель-Азиз.

Напомним, Джонс является легендой смешанных единоборств, не проиграв ни одного боя, если не считать дисквалификацию в бою с Мэттом Хэмиллом.

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