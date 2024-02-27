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Победитель боя Джонс - Миочич подерется с временным чемпионом в тяжелом весе

Аспиналл ожидаем нового оппонента.
Сегодня, 14:51
Джонс - Миочич / ufc.com
Джонс - Миочич / ufc.com

Глава UFC Дана Уайт рассказал, когда подерутся Джон Джонс и Стипе Миочич.

"Кто бы ни выиграл бой Джонса и Миочича, как победитель может не подраться с Томом Аспиналлом? Это что-то вроде хороших манер".

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"На этих парней смотрят как на величайших в истории. И было бы вежливо дать шанс парню вроде Аспиналла. Просто закрыть эту тему − либо ты побеждаешь, либо претендент", − сказал президент компании в интервью на подкасте Макса Кросби.

Напомним, Том Аспинал стал временным чемпионом UFC в тяжелом весе, нокаутировав Сергея Павловича.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джон Джонс Стипе Миочич

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