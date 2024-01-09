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Джон Джонс успешно перенес операцию на локте

"Боунс" выбыл на довольно длительный срок.
Сегодня, 17:55
Джон Джонс / Getty Images
Джон Джонс / Getty Images

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс перенес операцию на левом локте. 

"Восстановление займет около 10 недель, но я все равно выбыл на несколько месяцев из-за прошлой операции, поэтому решил "убить двух зайцев" сразу", – заявил Джонс в инстаграме.

Напомним, бой Джона со Стипе Миочичем должен состояться в этом году, но из-за травмы он перенес на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что очередной боец UFC призвал Джонса отказаться от титула в тяжелом весе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джон Джонс

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