Джон Джонс успешно перенес операцию на локте
"Боунс" выбыл на довольно длительный срок.
Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс перенес операцию на левом локте.
"Восстановление займет около 10 недель, но я все равно выбыл на несколько месяцев из-за прошлой операции, поэтому решил "убить двух зайцев" сразу", – заявил Джонс в инстаграме.
Напомним, бой Джона со Стипе Миочичем должен состояться в этом году, но из-за травмы он перенес на неопределенный срок.
Ранее сообщалось, что очередной боец UFC призвал Джонса отказаться от титула в тяжелом весе.
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