iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Очередной боец UFC призвал Джонса отказаться от титула в тяжелом весе

Американец вновь подвергся критике.
Вчера, 22:52
Джон Джонс / Getty Images
Джон Джонс / Getty Images

Топовый средневес UFC Роберт Уиттакер призвал Джона Джонса отказаться от титула в тяжелом весе из-за травмы. 

"Да, оставлять дивизион на восемь месяцев, особенно учитывая появление временного чемпиона… Это тяжело.

Для UFC это тоже непросто. Это один из тех моментов, когда промоушену придется вмешаться и что-то сделать, чем люди будут недовольны. Это проигрышная ситуация".

Читай также: Временный чемпион UFС в тяжелом весе призвал отобрать основной титул у Джонса

"Для дивизиона будет лучше, если Джонс откажется от титула и передаст его Аспиналлу, чтобы Том мог его защищать. Очевидно, когда Джон вернется, он получит титульный шанс", – сказал Уиттакер в интервью MMArcade Podcast.

Напомним, титульный бой Джонс - Миочич был отменен из-за травмы Джона, ввиду чего был введен временный пояс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джон Джонс

Статьи по теме

"Хочу совмещать бокс и ММА": Уайлдер озвучил неожиданную цель на будущее "Хочу совмещать бокс и ММА": Уайлдер озвучил неожиданную цель на будущее
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Чемпион UFC стал гостем в расположении Манчестер Юнайтед Чемпион UFC стал гостем в расположении Манчестер Юнайтед
Временный чемпион UFС в тяжелом весе призвал отобрать основной титул у Джонса Временный чемпион UFС в тяжелом весе призвал отобрать основной титул у Джонса
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа00:51
Роберт Левандовски: статистика-2023/2024
Европа00:38
Немецкий арбитр получил тяжелую травму во время матча Бундеслиги
Киберспорт00:13
BLAST Premier Fall Final 2023: Vitality обыграли Cloud9, Complexity уступили FaZe
Европа00:00
Гол Гризманна помог Атлетико обыграть Мальорку
Вчера, 23:43
Европа23:43
Милан добыл непростую победу над Фиорентиной
Европа23:20
Мохамед Салах: статистика-2023/2024
Европа23:11
Эрлинг Холанд: статистика-2023/24
Европа23:00
Хавертц: Я попытался отбросить свое эго
ММА22:52
Очередной боец UFC призвал Джонса отказаться от титула в тяжелом весе
Европа22:41
Президент Райо - Хави: Лучшему игроку в истории Испании неприлично просить офсайд при ударе с 30 метров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK