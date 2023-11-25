Очередной боец UFC призвал Джонса отказаться от титула в тяжелом весе

Топовый средневес UFC Роберт Уиттакер призвал Джона Джонса отказаться от титула в тяжелом весе из-за травмы.

"Да, оставлять дивизион на восемь месяцев, особенно учитывая появление временного чемпиона… Это тяжело.

Для UFC это тоже непросто. Это один из тех моментов, когда промоушену придется вмешаться и что-то сделать, чем люди будут недовольны. Это проигрышная ситуация".

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"Для дивизиона будет лучше, если Джонс откажется от титула и передаст его Аспиналлу, чтобы Том мог его защищать. Очевидно, когда Джон вернется, он получит титульный шанс", – сказал Уиттакер в интервью MMArcade Podcast.

Напомним, титульный бой Джонс - Миочич был отменен из-за травмы Джона, ввиду чего был введен временный пояс.

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