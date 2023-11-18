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Временный чемпион UFС в тяжелом весе призвал отобрать основной титул у Джонса

Британец выступил против легенды промоушена.
Вчера, 22:20
Том Аспиналл / Getty Images
Том Аспиналл / Getty Images

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл потребовал, чтобы организация лишила Джона Джонса титула.

"Считаю, что Джон Джонс должен быть лишен титула, потому что другие отказывались от поясов после таких травм. Не понимаю этого. У меня должен быть неоспоримый пояс.

Трудно подобрать слова, чтобы не показаться грубым, но кого теперь интересует бой Джонса и Миочича?"

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"Почему мы им даем этот бой за наследие и позволяем жить по собственным правилам? Это все чепуха.

Хватит защищать Джона Джонса, этого своего парня на вершине. Если ты травмирован, то прочь с пути, а я подерусь со Стипе", – сказал Аспиналл в интервью Майклу Биспингу.

Напомним, Джонс должен был подраться с Миочичем за титул UFC в тяжелом весе, однако из-за травмы Джона был разыгран временный пояс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джон Джонс Том Аспиналл

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