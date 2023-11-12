Аспиналл нокаутировал россиянина, став временным чемпионом UFC в тяжелом весе

В ночь на воскресенье, 12 ноября, в рамках турнира UFC 295 в соглавном ивенте встречались Том Аспиналл и Сергей Павлович.

Данный поединок проходил в тяжелом весе за временным пояс, так как обладатель основной титула Джон Джонс получил травму и выбыл на из боя со Стипе Миочичем.

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Аспиналл и Павлович вышли на коротком уведомлении и так же не долго длился сам поединок. Уже через минуту в первом раунде англичанин нанес сокрушительный удар в голову россиянину, после чего тот упал и получил в добавок пару добиваний.

Таким образом Том будет ожидать победителя боя Джонс - Миочич для того, чтобы отвоевать основной титул.

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