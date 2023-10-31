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Нганну заявил о готовности вернуться в UFC ради боя с легендой

У камерунца остались незавершенные дела в известном промоушене.
Сегодня, 09:50
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну заявил о готовности вернуться в мир ММА ради боя со Стипе Миочичем.

"Я вызывал на поединок Джонса, но готов подраться и с Миочичем, пока Джон лечится", – написал Нганну в соцсетях.

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Напомним, Джонс отказался от боя с Миочичем из-за полученной травмы во время одной из тренировок.

В свою очередь Нганну и Стипе уже дважды встречались в октагоне. Каждый из них одержал по одной победе.

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