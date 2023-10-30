Нганну рассказал, что он кричал Фьюри, отправив его в нокдаун

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну рассказал, что он кричал обладателю титула WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри, после того как отправил его в нокдаун.

Британец оказался на настиле ринга в третьем раунде, но в итоге ему отдали победу в поединке раздельным решением судей со счетом 96-93, 95-94, 94-95.

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Нганну признался, что после нокдауна ответил на предыдущее дерзкое заявление Фьюри.

"Когда мы коснулись перчатками, он сказал: "Давай, я отведу тебя в школу". Я ответил: "Ты ублюдок, ты не отведешь меня в школу".

Вот почему, когда я сбил его с ног, то танцевал возле него со словами: "Ты плохой профессор, ублюдок. Ты плохой профессор. Как дела в твоей школе? Кто кого ведет в школу?" - цитирует Нганну Bad Left Hook.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов и обзор боя Фьюри - Нганну.

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