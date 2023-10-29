"Тайсон должен сказать спасибо судьям": Нганну отреагировал на поражение от Фьюри

Камерунский боец лаконично оценил спорное решение в поединке с британцем.

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну отреагировал на поражение от обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри в своем дебютном боксерском бою.

Накануне британец в десятираундовом поединке одержал победу над камерунцем раздельным решением судей со счетом 96-93, 95-94, 94-95.

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После боя Нганну раскритиковал такой вердикт, написав об этом в соцсетях.

"Тайсон должен сказать спасибо тем двум судьям, что я не выиграл этот бой", - отметил камерунский боец.

Tyson should say thank you to those 2 judges because I didn't win this fight 🙄#FuryvsNgannou #RiyadhSeason — Francis Ngannou (@francis_ngannou) October 29, 2023

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов и обзор боя Фьюри - Нганну.

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