Фьюри - Нганну: обзор боя и результат поединка

В Саудовской Аравии состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между чемпионом мира в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри и представителем мира смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну, для которого этот бой был дебютом на профессиональном ринге в боксе.

На события собралось максимальное количество звездных лиц: Криштиану Роналду, Майк Тайсон, Конор МакГрегор, Роналдо и многие другие. Также, конечно, был здесь и Александр Усик, договорившийся с Фьюри о бое за титул абсолютного чемпиона мира в декабре.

Тайсон Фьюри появился на публике как всегда очень пафосно - на троне, в короне и под песню Pretty Woman.

Итог боя Фьюри - Нганну

Уже на третьей секунде поединка Фьюри попытался нанести мощный удар, но угодил в руки Нганну. Уже через минуту ребята застряли в 20-секундном клинче, после чего долго "плясали", пока в конце трехминутки не обменялись интересными атаками. Тайсон даже попал по оппоненту, но тот спокойно устоял на ногах.

В середине второго раунда Нганну загнал Фьюри в угол ринга, но тот на опыте смог "нырнуть в ноги" и выбраться из неудобного положения. В этой трехминутке от британца было минимум активности в атаке, зато в клинч он лез очень упорно.

Фрэнсис совсем не стеснялся идти в атаку и наносить удары, некоторые из них доходили до головы "цыганского короля", а сам Фьюри каждую свою попытку пробить завершал моментальным сближением и объятиями. И вот в один момент Нганну подловил оппонента и нанес ему такой удар, что Фьюри оказался в нокдауне! Возможно, гонг спас британца.

Раунд №4 Нганну начал с попытки завершить начатое, но теперь Тайсон в защите работал гораздо лучше. Тем не менее и этот период африканец может записать себе в актив. А уже в пятом раунде стало заметно, что Нганну немного тяжело выдерживать подобный темп, дышать он начал тяжелее, а под конец еще и пропустил атаку Тайсона.

Вторая половина боя стартовала снова с попыток андердога идти в атаку, но Фьюри обороняясь нанес несколько очень неприятных ударов в голову.

В седьмом раунде Нганну уже очень тяжело дышал и передвигался по рингу, но все равно смог завести публику попыткой нанести мощный удар. А в один момент Фьюри и во второй раз оказался на настиле, но на этот раз он сам так отчаянно бросился атаковать, что не устоял на ногах и завалился на колени перед оппонентом.

И, несмотря на всю свою усталость, Нганну провел прекрасный восьмой раунд. В его середине Фрэнсис наносил удар за ударом и не давал Фьюри клинчевать, казалось, вот-вот и "король" упадет на ринг, но британец все же выстоял, хотя и проиграл эту трехминутку под чистую.

Предпоследний раунд был отнюдь не чемпионским, Нганну передвигаться тяжело, поэтому он занял центр ринга и наблюдал за маневрами Фьюри, который в свою очередь и сам был не активным.

Финал боя начался с безуспешных атак…Нганну. А Фьюри такое впечатление, даже не хотел искать возможности нанести тот же удар, которым мог выиграть этот поединок. Британец просто допрыгал в ринге до конца, после чего стал обниматься с соперником.

И судейским РАЗДЕЛЬНЫМ решением в этом бою все же победил Тайсон Фьюри. Один рефери отдал победу Нганну со счетом 95-94, другой с таким же счетом отдал ее Тайсону, а третий вообще дал британцу семь выигранных трехминуток.

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