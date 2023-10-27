Усик встретился с Фьюри накануне боя британца с Нганну
Встречу сложно назвать теплой.
Тайсон Фьюри неожиданно столкнулся с Александром Усиком в холле отеля в Эр-Рияде.
Встреча между будущими соперниками прошла довольно мирно, боксеры пошутили друг с другом и обнялись.
Александр не выглядел особенно радостным во время этой встречи в то время, как британец вел себя как обычно хамовато и откровенно забавляясь.
Ранее также сообщалось, что Захожий отказался боксировать с росиянином в андеркарде Фьюри - Нганну.
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