Усик встретился с Фьюри накануне боя британца с Нганну

Тайсон Фьюри неожиданно столкнулся с Александром Усиком в холле отеля в Эр-Рияде.

Встреча между будущими соперниками прошла довольно мирно, боксеры пошутили друг с другом и обнялись.

Александр не выглядел особенно радостным во время этой встречи в то время, как британец вел себя как обычно хамовато и откровенно забавляясь.

Ранее также сообщалось, что Захожий отказался боксировать с росиянином в андеркарде Фьюри - Нганну.

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