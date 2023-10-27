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Усик встретился с Фьюри накануне боя британца с Нганну

Встречу сложно назвать теплой.
Вчера, 23:02
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Тайсон Фьюри неожиданно столкнулся с Александром Усиком в холле отеля в Эр-Рияде.

Встреча между будущими соперниками прошла довольно мирно, боксеры пошутили друг с другом и обнялись.

Александр не выглядел особенно радостным во время этой встречи в то время, как британец вел себя как обычно хамовато и откровенно забавляясь.

Ранее также сообщалось, что Захожий отказался боксировать с росиянином в андеркарде Фьюри - Нганну.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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