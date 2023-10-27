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Украинец Захожий отказался боксировать с россиянином в андеркарде поединка Фьюри - Нганну

Сотни тысяч долларов гонорара не переубедили непобежденного украинского бойца.
Сегодня, 14:35
Александр Захожий / Getty Images
Александр Захожий / Getty Images

Украинский представитель супертяжелого дивизиона Александр Захожий (18-0, 14 КО) рассказал, что отказался проводить поединки против россиян.

По словам непобежденного украинца, у него было предложение подраться в андеркарде боя между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну, но он заявил, что не хочет даже делить ринг с представителями страны-агрессора.

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"У меня есть хорошие предложения. Но крайние два были на бой с россиянами, поэтому я сразу отклонял их. Не хочу даже делить с ними один ринг.

Была возможность драться сейчас в Саудовской Аравии. И предложили драться в декабре с еще одним россиянином, но я сказал, что с кем угодно, но не с россиянами. На декабрь Кузьмина предлагали. Второй? Арсланбек Махмудов.

Я отказывался от этих боев, потому что сейчас это не актуально. Да и вообще", - сказал Захожий в комментарии YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН.

Также украинский боксер добавил, что ему предлагали за бой с Махмудовым в андеркарде Фьюри - Нганну гонорар 400 тысяч долларов, но он отказался.

Ранее сообщалось, что Захожий помогал Нганну готовиться к бою с Фьюри.

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