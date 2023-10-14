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Непобежденный украинский боксер помогает Нганну готовиться к бою с Фьюри

Александр Захожий стал спарринг-партнером камерунца.
Сегодня, 13:22
Александр Захожий / Getty Images
Александр Захожий / Getty Images

Украинский представитель супертяжелого дивизиона Александр Захожий (18-0, 14 КО) поможет бывшему чемпиону UFC Фрэнсису Нганну подготовиться к боксерскому бою против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Непобежденный украинец прибыл в тренировочный лагерь камерунца в Эр-Рияде, став его спарринг-партнером.

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Совместным фото с тренировки с Нганну Захожий поделился в своем Instagram.

"Уважай всех, не бойся никого", - написал украинский боксер.

Напомним, что десятираундовый бой по правилам бокса Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 

Ранее сообщалось, что забавный промо-ролик боя Фьюри - Нганну преодолел отметку 150 миллионов просмотров.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Захожий фрэнсис нганну

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