Непобежденный украинский боксер помогает Нганну готовиться к бою с Фьюри

Сегодня, 13:22

Сегодня, 13:22

Александр Захожий стал спарринг-партнером камерунца.

Украинский представитель супертяжелого дивизиона Александр Захожий (18-0, 14 КО) поможет бывшему чемпиону UFC Фрэнсису Нганну подготовиться к боксерскому бою против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Непобежденный украинец прибыл в тренировочный лагерь камерунца в Эр-Рияде, став его спарринг-партнером.

Читай также: Фьюри на заметку: Нганну легким толчком разнес вдребезги дверь в магазине

Совместным фото с тренировки с Нганну Захожий поделился в своем Instagram.

"Уважай всех, не бойся никого", - написал украинский боксер.

Напомним, что десятираундовый бой по правилам бокса Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что забавный промо-ролик боя Фьюри - Нганну преодолел отметку 150 миллионов просмотров.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!