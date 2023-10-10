Забавный промо-ролик боя Фьюри - Нганну преодолел отметку 150 миллионов просмотров
Уже совсем скоро чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри встретится на одном ринге с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
И несмотря на то, что фанаты критикуют британца за то, что он решил провести поединок с бойцом смешанных единоборств, их встреча все равно привлекает внимание аудитории.
А для лучшего эффекта был снят промо-ролик, который заставит улыбнуться. В видео показано, как "Цыганский король" тренируется, пока Нганну спит в шелковой пижаме, но просыпается из-за внезапных толчков.
Затем Тайсон идет в закусочную, которая попала под землетрясение. Однако оказалось, что тряску устроил Фрэнсис, тренирующийся с канатами.
На этом и построен ролик - на демонстрации силы обоих бойцов: пока один тренируется, в мире происходят необъяснимые события. На данный момент видео собрало уже более 150 миллионов просмотров.
Lets Get Ready To Rumble! 🥊— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 7, 2023
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Бой между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Ранее легендарный Майк Тайсон рассказал, за счет чего представитель смешанных единоборств может победить боксера.
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