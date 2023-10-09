"Никто этого не выдержит": Тайсон рассказал, за счет чего Нганну может победить Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон поделился ожиданиями от боя между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну, которому он помогает готовиться к будущему противостоянию.

По мнению легендарного боксера, камерунец может одержать победу над британцем, если ему удастся донести свой мощный удар.

Читай также: "Будет делать все, что захочет": Хирн объяснил, почему Нганну ждет поражение в бою с Фьюри

"Я помогаю Нганну. Я изучаю, на что он способен. Он может гораздо больше, чем я ожидал. У него есть все необходимое, чтобы нокаутировать кого-либо, стоящего на его пути. Как только он нанесет удар Тайсону Фьюри в челюсть, он его нокаутирует. Никто этого не выдержит.

Моя философия бокса и нокаутов заключалась в том, чтобы оказывать на соперника как можно больше давления. Я заставлял их ошибаться, а затем нокаутировал. Все очень просто.

Фьюри пользуется своим статусом знаменитости. Он зарабатывает деньги для своей семьи. Фьюри не величайший боксер всех времен, но он один из величайших людей всех времен. Он на очень высоком уровне и может творить великие дела прямо сейчас.

Он всегда подарит всем хороший боксерский вечер и будет упорно драться. Вы должны попытаться нанести ему удар, чтобы нокаутировать его, потому что он всегда встает и яростно проводит схватки", - приводит слова Тайсона Boxing Scene.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Нганну рассказал, чему научился у Майка Тайсона во время тренировок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!