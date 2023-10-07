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"Будет делать все, что захочет": Хирн объяснил, почему Нганну ждет поражение в бою с Фьюри

Промоутер сделал однозначный прогноз на поединок британца с камерунцем.
Сегодня, 10:05
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Известный промоутер Эдди Хирн уверен, что обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри одержит победу над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

По мнению главы компании Matchroom Boxing, сила удара не поможет камерунцу в это противостоянии, а британец справится с оппонентом за счет привычной для него работы в боксерском ринге.

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"Итак, Тайсон будет играть с ним. Фьюри будет делать с ним в ринге все, что захочет.

Если вы посмотрите на ударные способности Нганну, то он даже не сможет навредить Тайсону Фьюри в этом бою", - приводит слова Хирна DAZN.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Нганну рассказал, чему научился у Майка Тайсона во время тренировок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Эдди Хирн фрэнсис нганну

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