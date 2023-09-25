Нганну рассказал, чему научился у Майка Тайсона во время тренировок
Бывший чемпион UFС в тяжелом весе Фрэнсис Нганну рассказал, чем научился у легенды бокса Майка Тайсона.
"Работа ног – главное, чему я научился у Майка Тайсона. В боксе все зависит от этого, что и доказал Майк. Когда у тебя есть хорошая база, твой удар будет сильнее".
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"Всю карьеру он дрался с парнями, похожими на Фьюри. Именно поэтому я обратился к нему по поводу этого боя. Мне кажется, что если я получу хотя бы четверть опыта Тайсона, то мне будет гораздо легче в поединке с Фьюри", — заявил Нганну в интервью PowerfulJRE.
Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
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