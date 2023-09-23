"Он очень хитрый": Нганну заподозрил Фьюри в жульничестве

Камерунец считает, что британец может прибегнуть к нечестным методам в бою.

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну рассказал, чего опасается в будущем поединке с обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри.

Камерунский боец подозревает, что британец может сжульничать с перчатками в бою, из-за чего хочет все тщательно проверить.

"Фьюри очень хитрый со своими перчатками. Я думаю, что он жульничает. Мы обсуждали это с моей командой, и они сказали, что хорошо, британская комиссия выберет перчатки. Я ответил, что нам нужно быть там и проверить каждую перчатку.

Не рассказывайте мне об этой комиссии. Перчатки нужно проверять. Если ты хочешь драться на голых кулаках, давай драться на голых кулаках. Но не давай мне 10-унцовые перчатки в то время, когда сам наденешь 8- или 6-унцовые, потому что тебя покрывают".

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"Соперники Фьюри жалуются на его перчатки. Возможно, это неправда, но нужно это проверить. Я думаю, что от дополнительной проверки мы ничего не потеряем, потому что о перчатках Фьюри говорят не только люди, но и его оппоненты.

В мире бокса ты должен беспокоиться обо всем. Если в боксе кто-то что-то говорит, то лучше проверить дважды", - приводит слова Нганну Boxing Social.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Фьюри рассказал, чего следует опасаться в бою с Нганну.

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