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Фьюри: Если Нганну меня нокаутирует, это будет самым большим позором

Британец опасается своего следующего соперника.
Сегодня, 10:35
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) рассказал, какой бой сейчас считает самым сложным для себя.

По словам британца, он видит очень опасного соперника в лице Фрэнсиса Нганну.

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"Против Фрэнсиса Нганну. Дело в том, что если я ошибусь, то поединок окончится. К тому же, никто не ожидает, что он меня побьет. Ни от кого не ждут победы надо мной, а от парня из ММА тем более.

Если Фрэнсис меня нокаутирует, это будет самым позором для меня, не правда ли? Это будет слишком хорошо для меня, не правда ли? Он лишит меня страданий.

Очевидно, что сам я не могу избавить себя от страданий. Надеюсь, что это сделает кто-нибудь другой", - приводит слова Фьюри Frank Warren's Queensberry Promotions.

Напомним, поединок Фьюри - Нганну состоится 28 октября.

Ранее сообщалось, что британец оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком.

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