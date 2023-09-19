iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер Усика опубликовал видео, на котором Фьюри ударил сам себя

Красюк изящно потроллил британского боксера.
Сегодня, 10:00
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО), красиво потроллил чемпиона WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) .

Промоутер опубликовал в Instagram архивное видео, на котором британец ударил сам себя. 

Читай также: Рейтинг The Ring: Усик - владеет поясом, Уайлдер обошел Джошуа

Инцидент произошел в поединке с Ли Свонби. Тогда еще 20-летний Тайсон проводил только четвертое сражение в профессиональной карьере.

"Что вы думаете?", - спросил Красюк, а также добавил голосование, был ли это удар ниже пояса.

Ранее сообщалось, что Фьюри оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Команда сделает все, чтобы добыть результат": Степаненко - о целях Шахтера в Лиге чемпионов "Команда сделает все, чтобы добыть результат": Степаненко - о целях Шахтера в Лиге чемпионов
Шахтер - Порту: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Шахтер - Порту: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Фьюри: Если Нганну меня нокаутирует, это будет самым большим позором Фьюри: Если Нганну меня нокаутирует, это будет самым большим позором
Ван Леувен - о сопернике в Лиге чемпионов: Порту всегда был одной из команд, на которые я обращал внимание Ван Леувен - о сопернике в Лиге чемпионов: Порту всегда был одной из команд, на которые я обращал внимание
Помочь журналистам

Видео

Гранада - Жирона 2:4 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Гранада - Жирона 2:4 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов10:50
"Команда сделает все, чтобы добыть результат": Степаненко - о целях Шахтера в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов10:45
Шахтер - Порту: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Бокс10:35
Фьюри: Если Нганну меня нокаутирует, это будет самым большим позором
Лига Чемпионов10:22
Ван Леувен - о сопернике в Лиге чемпионов: Порту всегда был одной из команд, на которые я обращал внимание
Лига Чемпионов10:10
Шахтер - Порту: прогноз на матч Лиги чемпионов
Бокс10:00
Промоутер Усика опубликовал видео, на котором Фьюри ударил сам себя
Лига Чемпионов10:00
Безальтернативные фавориты и что будет с Шахтером: прогноз группового этапа Лиги чемпионов
09:59
Компания VBET Ukraine становится участником Национальной платформы добродетели спорта
Евро-202409:45
Украина определилась, где примет Северную Македонию в отборе к Евро-2024
Игровые09:30
Женская сборная Украины по волейболу без шансов проиграла третий матч квалификации Олимпиады-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK