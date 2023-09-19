Промоутер Усика опубликовал видео, на котором Фьюри ударил сам себя

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО), красиво потроллил чемпиона WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) .

Промоутер опубликовал в Instagram архивное видео, на котором британец ударил сам себя.

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Инцидент произошел в поединке с Ли Свонби. Тогда еще 20-летний Тайсон проводил только четвертое сражение в профессиональной карьере.

"Что вы думаете?", - спросил Красюк, а также добавил голосование, был ли это удар ниже пояса.

Ранее сообщалось, что Фьюри оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком.

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