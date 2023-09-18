Рейтинг The Ring: Усик - владеет поясом, Уайлдер обошел Джошуа
Украинец возглавляет список лучших боксеров супертяжелого веса.
Авторитетное издание о боксе The Ring внесло изменения в свой рейтинг лучших боксеров мира супертяжелого веса.
Украинский обладатель пояса Александр Усик остается чемпионом по версии журнала.
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Тайсон Фьюри занимает первое место в рейтинге, сразу за ним следуют Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа соответственно.
Рейтинг лучших боксеров сверхтяжелого веса от The Ring:
Чемпион The Ring – Александр Усик
- Тайсон Фьюри
- Деонтей Уайлдер
- Энтони Джошуа
- Чжилей Чжан
- Энди Руис
- Джо Джойс
- Луис Ортис
- Джозеф Паркер
- Филипп Хргович
- Джаред Андерсон
Ранее сообщалось, что Кроуфорд обошел Усика в обновленном рейтинге P4P от The Ring.
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