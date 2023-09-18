Рейтинг The Ring: Усик - владеет поясом, Уайлдер обошел Джошуа

Сегодня, 18:30

Сегодня, 18:30

Авторитетное издание о боксе The Ring внесло изменения в свой рейтинг лучших боксеров мира супертяжелого веса.

Украинский обладатель пояса Александр Усик остается чемпионом по версии журнала.

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Тайсон Фьюри занимает первое место в рейтинге, сразу за ним следуют Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа соответственно.

Рейтинг лучших боксеров сверхтяжелого веса от The Ring:

Чемпион The Ring – Александр Усик

Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа Чжилей Чжан Энди Руис Джо Джойс Луис Ортис Джозеф Паркер Филипп Хргович Джаред Андерсон

Ранее сообщалось, что Кроуфорд обошел Усика в обновленном рейтинге P4P от The Ring.

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