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Рейтинг The Ring: Усик - владеет поясом, Уайлдер обошел Джошуа

Украинец возглавляет список лучших боксеров супертяжелого веса.
Сегодня, 18:30
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетное издание о боксе The Ring внесло изменения в свой рейтинг лучших боксеров мира супертяжелого веса.

Украинский обладатель пояса Александр Усик остается чемпионом по версии журнала.

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Тайсон Фьюри занимает первое место в рейтинге, сразу за ним следуют Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа соответственно. 

Рейтинг лучших боксеров сверхтяжелого веса от The Ring:

Чемпион The Ring – Александр Усик

  1. Тайсон Фьюри
  2. Деонтей Уайлдер
  3. Энтони Джошуа
  4. Чжилей Чжан
  5. Энди Руис
  6. Джо Джойс
  7. Луис Ортис
  8. Джозеф Паркер
  9. Филипп Хргович
  10. Джаред Андерсон

Ранее сообщалось, что Кроуфорд обошел Усика в обновленном рейтинге P4P от The Ring.

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