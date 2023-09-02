Усик - лучший боксер месяца по версии WBA

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) стал лучшим боксером месяца по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Украинский боксер выиграл в этой номинации после победы над Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 КО) во Вроцлаве.

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Напомним, Усик нокаутировал британца в 9-м раунде.

Ранее сообщалось, что промоутер претендента на титул Усика сообщил, когда может состояться бой.