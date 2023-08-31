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Промоутер претендента на титул Усика сообщил, когда может состояться бой

Эдди Хирн объяснил, почему украинскому чемпиону не удастся отложить поединок.
Сегодня, 10:32
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, со-промоутер обязательного претендента на титул IBF в супертяжелом весе Филиппа Хрговича, порассуждал о потенциальном бое против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Представитель хорватского боксера считает, что украинцу не удастся получить отсрочку ради объединительного поединка с обладателем пояса WBC Тасоном Фьюри и намерен организовать бой своего подопечного в декабре этого года.

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"Я думаю, что на этой неделе будет назначен бой Усика против Хрговича. После Усик будет иметь возможность запросить отсрочку для поединка с кем-то другим. Единственный человек, ради боя с которым могут сделать исключение, это, вероятно, Тайсон Фьюри. Но поскольку у Фьюри уже запланирован поединок, вы не можете просить об отсрочке. Поэтому я думаю, что мы должны просто сделать это и провести бой в декабре.

Нам нравятся шансы Хрговича в этом бою, он определенно стал лучше в своих последних поединках. Мы готовы устроить этот бой", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Ранее промоутер Усика оценил вероятность проведения боя с Хрговичем.

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