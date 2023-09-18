Вердикт чемпиона: Фьюри оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о поединке Даниэля Дюбуа и Александра Усика.

По словам "Цыганского короля", британец нанес легальный удар, а поэтому он должен был победить.

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"Я боксирую всю свою жизнь. Я двукратный чемпион мира, линейный чемпион, второй самый долгоиграющий линейный чемпион в истории. И это не был удар ниже пояса. Он пришелся в пояс. Все, что ниже пояса, - это запрещенный удар. Когда мы выходим на ринг, я порой высоко поднимаю свои шорты, и рефери говорит: "Твоя талия высоко, Тайсон. Все удары в эту точку - это нормально, все, что ниже, - запрещено".

Мы все знаем, что это не был удар ниже пояса. Усика побили честно и справедливо. Он честно проиграл нокаутом. Нокаутом после удара по корпусу. Этот удар его искалечил. И мне очень жаль Даниэля, потому что сейчас он должен быть объединенным чемпионом мира и находится на пути к бою со мной за самый большой гонорар, который он когда-либо увидит в своей жизни", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions.

Напомним, Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что Арум ответил, был ли запрещенным удар Дюбуа в бою с Усиком.

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