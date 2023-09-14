"Победил бы играючи": Отец Фьюри попытался унизить Усика и Джошуа

Джон Фьюри, отец чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался об обладателе титулов WBA, WBO и IBF Александре Усике и Энтони Джошуа.

По его мнению, они не являются серьезными конкурентами для его сына и тот бы легко справился с ними обоими.

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"Подраться с Усиком и Джошуа в один вечер? Не будет никакой конкуренции. Они даже вдвоем не смогут дать Тайсону бой. Исходя из того, что я видел, Тайсон победил бы их играючи. Они просто недостаточно хороши для него.

В этой игре есть уровни, и, как я уже говорил ранее, они с Тайсоном находятся на разных уровнях. Он это докажет. Я говорю так не просто потому, что я его отец, или потому, что он чемпион мира. Я говорю все как есть: он слишком хорош для них.

Когда я увижу кого-то экстраординарного, я первым дам вам знать. Я скажу: "Постойте, вот заклятый враг Тайсона, вот его партнер по танцам", - цитирует Джона Фьюри Boxing Social.

Ранее сообщалось, что команды Усика и Фьюри активизировали переговоры об объединительном бое.

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