Команды Усика и Фьюри активизировали переговоры о бое - инсайдер

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик и чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри все же могут договориться о бое за звание абсолюта в дивизионе.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

Читай также: "Джошуа сорвал наш бой, Усик тоже": Фьюри пожаловался на потенциальных соперников

По его словам, в данный момент британец сконцентрирован на ближайшей встрече в ринге с Фрэнсисом Нганну, но также активизировались переговоры по поводу объединительного поединка с украинцем.

"Тайсон Фьюри сосредоточен на поединке 28 октября с Фрэнсисом Нганну, но переговоры о бое за звание абсолютного чемпиона мира против Александра Усика в следующем году в Саудовской Аравии активизировались. Источники ESPN сообщили, что существует много оптимизма насчет заключения сделки о поединке Фьюри - Усик", - написал Коппинджер.

Tyson Fury is focused on his Oct. 28 bout with Francis Ngannou, but talks are heating up for a fight against Oleksandr Usyk next year for the undisputed heavyweight championship in Saudi Arabia. Lots of optimism, sources tell ESPN, that a deal is struck for Fury-Usyk. pic.twitter.com/HtYLgHNZdf