"Джошуа сорвал наш бой, Усик тоже": Фьюри пожаловался на потенциальных соперников

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объяснил, почему согласился выйти в ринг против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Британец заявил, что у всех его потенциальных соперников-боксеров была возможность договориться с ним о поединке, но, по его мнению, они сами не захотели с ним драться.

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"Дело не в Усике или любом другом боксере. Дело в том, что мы с Нганну устраиваем бой, и к этому больше нечего добавить. У всех боксеров был шанс договориться со мной в течение последних девяти месяцев. Они этого не сделали, поэтому мы пошли дальше и согласились подраться с настоящим мужчиной, готовым бросить себе вызов.

Факты говорят за себя: Джошуа сорвал наш бой, Усик тоже, Энди Руис попросил 20 миллионов долларов, так что он тоже его сорвал. Уайлдера попросили подраться с Руисом в финальном элиминаторе в феврале. Они оба отказались, поэтому они тоже сорвали бой.

Я согласился подраться с настоящим мужчиной, который пожелал принять вызов. Если им есть что сказать по этому поводу, то я стою прямо здесь. Понадобилось, чтобы парень из ММА пришел и бросил мне вызов, когда никто из так называемых боксеров этого не сделал. Я отдаю должное Нганну", - приводит слова Фьюри Sky Sports.

Ранее промоутер Фьюри в очередной раз обвинил Усика в срыве объединительного боя.

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