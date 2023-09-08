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"Должны прекратить заниматься ерундой": Промоутер Фьюри верит, что бой с Усиком состоится

Боб Арум считает, что командам боксеров все же удастся договориться о поединке.
Сегодня, 15:18
Боб Арум / Getty Images
Боб Арум / Getty Images

Боб Арум, сопромоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением о вероятности проведения объединительного боя против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Представитель британского боксера выразил уверенность, что стороны смогут договориться и поединок состоится.

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"Я точно уверен, что этот бой должен состояться следующим. Я точно верю, что стороны должны прекратить заниматься ерундой и завершить это дело. Я верю, что так и будет. Искренне верю в это.

Я думаю, что бой состоится. Думаю, Фьюри хочет поединка. И считаю, что Усик понял, что нечего заниматься фигней, проводя бои с другими супертяжами. Давайте же позволим им провести поединок", - сказал Арум в комментарии Boxing News.

Ранее отец Фьюри назвал желаемого соперника для Тайсона после боя с Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Боб Арум

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