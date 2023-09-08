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Фьюри озвучил дерзкое условие для боя с Усиком

Британский боксер считает, что все будет зависеть от финансовых запросов украинца.
Сегодня, 09:50
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оценил вероятность проведения объединительного боя против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Британский боксер заявил, что если украинец хочет устроить этот поединок, то должен будет согласиться на небольшую часть гонорара.

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"Было ли это когда-нибудь моим приоритетом? Я когда-нибудь говорил, что хочу стать абсолютным чемпионом? Это всегда было мечтой одной маленькой с*чки, не правда ли? Слушайте, у меня есть дела с Фрэнсисом Нганну.

Если другая маленькая сосиска захочет подраться за бесспорное чемпионство, ей следует согласиться на небольшой процент гонорара, тогда мы можем это сделать. Но он хочет большую сумку денег, так что я скажу: "Нет, спасибо".

Дело в том, что Усик и его команда были придурками. Им предложили бой на Уэмбли, но он не состоялся, тогда мы пошли дальше. Вот и все. Сейчас я дерусь с Фрэнсисом Нганну. Я думаю, что для меня он будет большим и более сложным вызовом, чем другие ребята. Все они просто боксеры. Этот парень больше, чем просто боксер", - сказал Фьюри в комментарии Fight Hub TV.

Ранее отец Фьюри назвал желаемого соперника для Тайсона после боя с Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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