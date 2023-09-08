"Трусливая с*чка": Фьюри жестко прошелся по Усику за бой с Дюбуа
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оценил выступление обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика в бою с Даниэлем Дюбуа, которого украинец одолел техническим нокаутом.
Британский боксер считает, что поединок выиграл его соотечественник, а скандальный удар в пятом раунде был по правилам.
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"Я считаю, что Усик проиграл бой. Думаю, что Дюбуа побил его ударом по корпусу, а он показал себя маленькой трусливой с*чкой, о чем я всегда говорил.
Усик вертелся на канвасе, словно маленькая сосиска на сковородке. Маленькую сосиску поджарили: "Ой, у меня болит живот".
Послушайте, я вернулся. Я вернулся громко. Да, меня какое-то время не было, но теперь я вернулся. И я нахожусь там, где должен - на вершине", - сказал Фьюри в комментарии Fight Hub TV.
Ранее WBA подтвердила, что получила апелляцию Дюбуа на результат боя с Усиком.
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