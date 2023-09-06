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WBA подтвердила, что получила апелляцию Дюбуа на результат боя с Усиком

Организация приступает к рассмотрению протеста и примет решение в соответствии с правилами.
Вчера, 23:05
WBA рассмотрит апелляцию Дюбуа / Getty Images
WBA рассмотрит апелляцию Дюбуа / Getty Images

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) сообщила, что получила апелляцию от команды Даниэля Дюбуа на результат боя против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, которому британец уступил техническим нокаутом.

О начале работы над протестом организация сообщила на своем официальном сайте.

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"Команда Даниэля Дюбуа направила официальную апелляцию на поединок 26 августа против Александра Усика во Вроцлаве, Польша, в котором он проиграл нокаутом в девятом раунде.

Теперь WBA, получившая официальную апелляцию от команды Дюбуа, рассмотрит ее в соответствии со своими нормами. Решение касательно данной ситуации будет принято согласно правилам WBA и доведено до сведения вовремя и надлежащим образом", - говорится в заявлении.

Ранее промоутер Усика оценил шансы на успех апелляции Дюбуа на результат боя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик WBA Даниэль Дюбуа

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