Усик - Дюбуа: опубликован текст апелляции команды британца на результат боя

Команда Даниэля Дюбуа на днях подала апелляцию на результат боя против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, которому британец уступил техническим нокаутом.

В своем протестном заявлении команда побежденного боксера указывает на ошибки рефери в ринге Луиса Пабона, считая, что их подопечный был незаконно лишен звания объединенного чемпиона, и выражая уверенность, что украинец не смог бы продолжить поединок после скандального удара в пятом раунде, если бы судья начал отсчет.

Текст апелляции опубликовал авторитетный журналист и инсайдер Дэн Рафаэль.

"Из-за того что рефери боя Луис Пабон допустил ошибки в своих решениях, Дюбуа был несправедливо лишен своего законного статуса объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Приблизительно на 20-й секунде пятого раунда Дюбуа нанес удар по корпусу, который отправил Усика на настил ринга, и, по-видимому, сделал Даниэля чемпионом в супертяжелом весе.

Однако Пабон по ошибке решил, что этот удар был низким. Вместо нокаута Усик получил продолжительное время на восстановление, которое позволило ему восстановить силы и беспрепятственно продолжить бой", - говорится в апелляции.

The Warren bullshit begins in paragraph 2 of the appeal where the nonsensical assumption is made that Usyk would not have risen had the ref ruled it a legal body shot from Dubois (which it wasn’t). pic.twitter.com/WseqgCSyXQ