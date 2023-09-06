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Усик - Дюбуа: опубликован текст апелляции команды британца на результат боя

Сторона поверженного боксера пытается оспорить исход поединка, считая его несправедливым.
Сегодня, 19:58
Дюбуа пытается оспорить результат боя / Getty Images
Дюбуа пытается оспорить результат боя / Getty Images

Команда Даниэля Дюбуа на днях подала апелляцию на результат боя против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, которому британец уступил техническим нокаутом.

В своем протестном заявлении команда побежденного боксера указывает на ошибки рефери в ринге Луиса Пабона, считая, что их подопечный был незаконно лишен звания объединенного чемпиона, и выражая уверенность, что украинец не смог бы продолжить поединок после скандального удара в пятом раунде, если бы судья начал отсчет.

Читай также: Команда Дюбуа подала апелляцию на результат боя с Усиком

Текст апелляции опубликовал авторитетный журналист и инсайдер Дэн Рафаэль.

"Из-за того что рефери боя Луис Пабон допустил ошибки в своих решениях, Дюбуа был несправедливо лишен своего законного статуса объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Приблизительно на 20-й секунде пятого раунда Дюбуа нанес удар по корпусу, который отправил Усика на настил ринга, и, по-видимому, сделал Даниэля чемпионом в супертяжелом весе.

Однако Пабон по ошибке решил, что этот удар был низким. Вместо нокаута Усик получил продолжительное время на восстановление, которое позволило ему восстановить силы и беспрепятственно продолжить бой", - говорится в апелляции.

Ранее промоутер Усика оценил шансы на успех апелляции Дюбуа на результат боя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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