Команда Дюбуа подала апелляцию на результат боя с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер Даниэля Дюбуа, сообщил, что они подали протест на результат боя против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, которому его подопечный уступил техническим нокаутом.

По словам представителя британского боксера, апелляцией они пытаются добиться хотя бы незамедлительного реванша.

Читай также: Промоутер Дюбуа признался, что остался недоволен выступлением подопечного в бою с Усиком

"Сегодня мы подали апелляцию. Мы завершили работу над ней, и сегодня WBA начнет апелляционный процесс в соответствии с ее правилами. Им придется ее рассмотреть. Я хочу, чтобы они поступили правильно. Я думаю, что в худшем случае они объявят реванш.

Я считаю, что санкционирующие органы захотят разобраться между собой. Нет причин откладывать реванш, потому что последний бой прошел по правилам WBA, и все на это согласились. Если их правила предусматривают реванш, то я уверен, что он состоится", - сказал Уоррен в комментарии Seconds Out.

Ранее промоутер Усика оценил шансы на успех апелляции Дюбуа на результат боя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!