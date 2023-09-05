iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Команда Дюбуа подала апелляцию на результат боя с Усиком

Промоутер британца рассчитывает минимум на незамедлительный реванш.
Сегодня, 00:33
Команда Дюбуа пытается оспорить результат боя с Усиком / Getty Images
Команда Дюбуа пытается оспорить результат боя с Усиком / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер Даниэля Дюбуа, сообщил, что они подали протест на результат боя против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, которому его подопечный уступил техническим нокаутом.

По словам представителя британского боксера, апелляцией они пытаются добиться хотя бы незамедлительного реванша.

Читай также: Промоутер Дюбуа признался, что остался недоволен выступлением подопечного в бою с Усиком

"Сегодня мы подали апелляцию. Мы завершили работу над ней, и сегодня WBA начнет апелляционный процесс в соответствии с ее правилами. Им придется ее рассмотреть. Я хочу, чтобы они поступили правильно. Я думаю, что в худшем случае они объявят реванш.

Я считаю, что санкционирующие органы захотят разобраться между собой. Нет причин откладывать реванш, потому что последний бой прошел по правилам WBA, и все на это согласились. Если их правила предусматривают реванш, то я уверен, что он состоится", - сказал Уоррен в комментарии Seconds Out.

Ранее промоутер Усика оценил шансы на успех апелляции Дюбуа на результат боя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Фрэнк Уоррен Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

Экс-тренер Дюбуа высказался о подлом ударе своего бывшего подопечного в бою против Усика Экс-тренер Дюбуа высказался о подлом ударе своего бывшего подопечного в бою против Усика
Промоутер Дюбуа признался, что остался недоволен выступлением подопечного в бою с Усиком Промоутер Дюбуа признался, что остался недоволен выступлением подопечного в бою с Усиком
US OPEN-2023 (WTA): Швентек сенсационно вылетела, Киз выбила обидчицу Свитолиной US OPEN-2023 (WTA): Швентек сенсационно вылетела, Киз выбила обидчицу Свитолиной
US OPEN-2023 (ATP): Джокович и Алькарас вышли в четвертьфинал US OPEN-2023 (ATP): Джокович и Алькарас вышли в четвертьфинал
Помочь журналистам

Видео

Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Теннис01:15
US OPEN-2023 (WTA): Швентек сенсационно вылетела, Киз выбила обидчицу Свитолиной
Теннис01:10
US OPEN-2023 (ATP): Джокович и Алькарас вышли в четвертьфинал
Игровые01:01
"Д*рьмовый матч, лучше поедем домой": Капитан сборной Украины по волейболу - о первой победе на Евро-2023
Бокс00:33
Команда Дюбуа подала апелляцию на результат боя с Усиком
Вчера, 23:58
Евро-202423:58
Два игрока сборной Англии пропустят матч с Украиной
Киберспорт23:22
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi и Monte сохранили свои позиции
Европа22:58
Полиция Манчестера открыла дело против Антони
Евро-202422:50
Украина - Англия: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024
Европа22:24
Известный режиссер вступился за Рубиалеса
Евро-202422:15
Украина - Англия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK