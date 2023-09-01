Промоутер Дюбуа признался, что остался недоволен выступлением подопечного в бою с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер Даниэля Дюбуа, оценил выступление своего подопечного в бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком.

По словам представителя британского боксера, он остался недоволен, поскольку его клиент не пытался оспорить приостановку поединка после скандального удара в пятом раунде, а после еще и сам потерял темп.

Читай также: "Слив формы": Фьюри высмеял Усика после победу над Дюбуа, высоко одев шорты

"Он не жаловался на остановку. Меня это немного раздражало. Он мог бы пожаловаться на это. Я не думаю, что он собирался сдаться. Я не знаю, он почему-то остановился. Все говорят, что он потерял импульс. Я не уверен в причинах. Он просто остановился, вот и все.

Нокдауны были разными. Он действительно потерял темп. Никаких сомнений насчет этого. В бою Даниэль потратил много сил. Парню 25 лет и, как я уже говорил, он оказался в том же положении, что и Джошуа. На его стороне молодость.

Теперь, когда он будет драться за титул чемпиона мира, то будет знать, что от него требуется, чтобы выиграть его. Даже после такой ситуации с рефери, вы не можете терять импульс. Вы должны это преодолеть. Тебе нужно стиснуть зубы и драться", - приводит слова Уоррена Boxing Scene.

Ранее промоутер Дюбуа выразил уверенность, что скандальный удар в бою с Усиком был по правилам.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!