"Рефери ошибся": Промоутер Дюбуа уверен, что скандальный удар в бою с Усиком был по правилам

Фрэнк Уоррен, промоутер Даниэля Дюбуа, в очередной раз выразил уверенность, что удар его клиента в пятом раунде боя с обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком был нанесен не ниже пояса.

По мнению представителя британского боксера, рефери поединка допустил ошибку в том скандальном эпизоде, не отсчитав украинцу нокдаун.

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"Рефери ошибся. Удар был легальным. Рефери даже не остановился, чтобы задуматься об этом. Он сразу сказал, что удар пришелся ниже пояса. И он автоматически дал Усику три минуты и 45 секунд на восстановление, а это больше раунда.

Усик, надо отдать ему должное, сказал, что он поднялся бы, если бы рефери этого не сделал. Он бы смог подняться и боксировать дальше, но ему дали все это время, и это было неправильно.

Луис Пабон принял неправильное решение. Он был рефери второго боя Усика против Джошуа. Там была похожая ситуация, когда Джошуа поймал Усика хорошим ударом по корпусу, и произошло то же самое.

Кстати, Пабон - официальный председатель комитета WBA, поэтому он должен самоустраниться от апелляции, которую мы подаем. Он не сможет отсидеться", - приводит слова Уоррена Boxing Scene.

Ранее промоутер Усика оценил шансы на успех апелляции Дюбуа на результат боя.

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