"Фьюри бы убил бы его": Рой Джонс оценил победу Усика над Дюбуа

Легендарный боксер Рой Джонс высказался о поединке между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

По словам американца, он рад, что украинский боксер победил, ведь сложно представить, что с ним сделал бы чемпиона по версии WBC Тайсон Фьюри.

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"Даниэль считает, что в пятом раунде пробил в корпус, а не ниже пояса. Все же нужно признать, что удар был на грани и в таком случае решение принимает рефери. Поэтому он перестраховался и сказал, что это был удар ниже пояса. Это бокс.

Усик не знает горечи поражения. Мы не хотим видеть, как Дюбуа дерется с Фьюри. Мы все понимаем, что Фьюри убил бы парня. Мы не хотим этого видеть. В конце концов, после того, как тебя вырубили джебом, мы рады, что все сложилось в пользу Усика", - приводит слова Джонса Boxing Social.

Ранее сообщалось, что легендарный Рой Джонсвыступил против боя Усик - Фьюри.

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