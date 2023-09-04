iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Легендарный Рой Джонс выступил против боя Усик - Фьюри

Именитый спортсмен отметил слабую защиту украинца.
Сегодня, 08:38
Рой Джонс / Getty Images
Рой Джонс / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс высказался о потенциальном проведении боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам легендарного боксера, украинский чемпион не может переносить сильные удары, что значительно повышает шансы его соперников.

Читай также: Бывший чемпион мира по боксу высказался о потенциальном бое Усик - Фьюри

"Бой с Фьюри может быть следующим для Усика. Тем не менее он мне не нравится. Этот поединок никогда мне не нравился раньше и по-прежнему не нравится сейчас. Причина в том, что бой с Дюбуа сложился так, как сложился. Возникает вопрос: если Уайлдер попадет по Усику таким ударом в корпус, и он будет легальным, то что может случиться?

Понимаете меня? Если тот удар пришелся в пояс, как считают некоторые люди, то Усику могли бы открыть счет. Поэтому что произойдет, если настоящий боец поймает Усика таким ударом, когда он будет не готов? Так что это открывает гораздо больше возможностей для парней, которые умеют сильно бить", - сказал Джонс в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Ранее сообщалось, что отец Фьюри назвал желаемого соперника для Тайсона после боя с Нганну.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Погба снова получил травму Погба снова получил травму
Месси не разочаровал ЛеБрона, Теда Лассо и принца Гарри, разгромив чемпиона МЛС Месси не разочаровал ЛеБрона, Теда Лассо и принца Гарри, разгромив чемпиона МЛС
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
Дубль ассистов Месси: Интер Майами уверенно обыграл действующего чемпиона МЛС Дубль ассистов Месси: Интер Майами уверенно обыграл действующего чемпиона МЛС
Помочь журналистам

Видео

Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа09:24
Погба снова получил травму
Другие страны09:15
Месси не разочаровал ЛеБрона, Теда Лассо и принца Гарри, разгромив чемпиона МЛС
Бокс08:38
Легендарный Рой Джонс выступил против боя Усик - Фьюри
Украина08:15
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
Другие страны08:00
Дубль ассистов Месси: Интер Майами уверенно обыграл действующего чемпиона МЛС
Бокс07:43
"Легкий бой": Санчес назвал фаворита поединка Фьюри - Усик
Европа07:22
Осасуна - Барселона 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
НБА07:20
Михайлюк в Бостоне: чем украинец поможет "кельтам"?
Европа01:00
"Слишком долго был козлом отпущения": Санчо выступил с критикой в адрес слов тен Хага
Украина00:42
УПЛ: Днепр-1 потерял очки в матче с ЛНЗ, Кривбасс разгромил Колос, Рух и Металлист 1925 сыграли вничью
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK