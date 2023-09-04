Легендарный Рой Джонс выступил против боя Усик - Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс высказался о потенциальном проведении боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам легендарного боксера, украинский чемпион не может переносить сильные удары, что значительно повышает шансы его соперников.

Читай также: Бывший чемпион мира по боксу высказался о потенциальном бое Усик - Фьюри

"Бой с Фьюри может быть следующим для Усика. Тем не менее он мне не нравится. Этот поединок никогда мне не нравился раньше и по-прежнему не нравится сейчас. Причина в том, что бой с Дюбуа сложился так, как сложился. Возникает вопрос: если Уайлдер попадет по Усику таким ударом в корпус, и он будет легальным, то что может случиться?

Понимаете меня? Если тот удар пришелся в пояс, как считают некоторые люди, то Усику могли бы открыть счет. Поэтому что произойдет, если настоящий боец поймает Усика таким ударом, когда он будет не готов? Так что это открывает гораздо больше возможностей для парней, которые умеют сильно бить", - сказал Джонс в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Ранее сообщалось, что отец Фьюри назвал желаемого соперника для Тайсона после боя с Нганну.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!