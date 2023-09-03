Бывший чемпион мира по боксу высказался о потенциальном бое Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу Джонни Нельсон высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам Нельсона, Усик - отличный боксер, но его реально победить.

Читай также: Не Усик: Отец Фьюри назвал желаемого соперника для Тайсона после боя с Нганну

"Позвольте мне прояснить свою точку зрения - я всегда думал, что Фьюри победит Усика. Спорю, что Тайсон смотрел бой против Дюбуа и подумал: "Дайте мне этот поединок". Вдруг могут начаться разговоры (об их бое - прим.).

Кажется, единственным человеком, который думал, что Фьюри не победит Усика, был сам Тайсон. Устройте этот бой, он разберется с ним и выполнит работу. Усик - невероятный боец, но его можно победить.

Если вы посмотрите на удар, который пропустил Усик, он инстинктивно отреагировал, у него не было времени подумать об этом, поэтому он был поражен. Ему можно нанести вред, и он уязвим к ударам по корпусу", - заявил экс-спортсмен.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!